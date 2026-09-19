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Дания. Суперлига
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Оденсе
Ulrik Jenssen
Статистика
Ulrik Jenssen - статистика
Оденсе
#5 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
1 : 1
19.09.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Рандерс
1 : 2
13.09.2026
Оденсе
46' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
0 : 5
06.09.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
1 : 1
30.08.2026
Оденсе
46' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Лига конференций 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Лига конференций 2023/2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оденсе
7
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
1 : 1
19.09.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Рандерс
1 : 2
13.09.2026
Оденсе
46' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
0 : 5
06.09.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
1 : 1
30.08.2026
Оденсе
46' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
2 : 2
23.08.2026
Оденсе
74' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Оденсе
1 : 2
16.08.2026
Хорсенс
46' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Силькеборг
1 : 0
10.08.2026
Оденсе
1' - 59'
58'
Дания. Суперлига, 2 тур
Оденсе
1 : 0
03.08.2026
Сендерийск
1' - 75'
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
1 : 0
24.07.2026
Оденсе
79' - 90'
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