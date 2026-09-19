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МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Ред Буллз
Cade Cowell
Статистика
Cade Cowell - статистика
Нью-Йорк Ред Буллз
#7 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 84'
22'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
66' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 56'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 3
30.08.2026
Филадельфия Юнион
1' - 67'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
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Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
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США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Ред Буллз
21
2
6
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 84'
22'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
66' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 56'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 3
30.08.2026
Филадельфия Юнион
1' - 67'
США. МЛС, 21 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
20.08.2026
Нэшвилл
1' - 61'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
02.08.2026
Орландо Сити
1' - 85'
43, 60'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
26.07.2026
Шарлотт
1' - 70'
США. МЛС, 17 тур
Филадельфия Юнион
3 : 1
23.07.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 75'
38'
США. МЛС, 15 тур
Канзаc Сити
1 : 2
24.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 19'
18'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
17.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
44'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
1' - 65'
7, 40'
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
1 : 3
09.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 73'
49'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
03.05.2026
Даллас
1' - 66'
США. МЛС, 10 тур
Цинциннати
2 : 0
26.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 73'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 4
23.04.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Монреаль
4 : 1
18.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 46'
США. МЛС, 7 тур
Интер Майами
2 : 2
12.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 66'
60'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
05.04.2026
Цинциннати
1' - 70'
12'
США. МЛС, 5 тур
Шарлотт
6 : 1
22.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 56'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 3
08.03.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
28.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
1 : 2
22.02.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
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