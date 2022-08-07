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    Earl Edwards Jr. - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Earl Edwards Jr.
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Инглэнд Революшн 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.10.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    18.09.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    14.09.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 3:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    11.09.2022 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 2:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    01.09.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    29.08.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    21.08.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 4:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    18.08.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    14.08.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    07.08.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 0:3 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    17.07.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    09.07.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 4:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    04.07.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:2 Цинциннати (Цинциннати)
    27.06.2022 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    16.06.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:1 Орландо Сити (Орландо)
    24.04.2022 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 3:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    17.04.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:1 Шарлотт (Шарлотт)
    09.04.2022 Был в запасе Интер (Майами) 3:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    03.04.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    20.03.2022 1' -90' Шарлотт (Шарлотт) 3:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    13.03.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:3 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    05.03.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:0 Даллас (Даллас)
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