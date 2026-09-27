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МЛС 2026
Команды
Сан-Хосе
Earl Edwards Jr.
Статистика
Earl Edwards Jr. - статистика
Сан-Хосе
#36 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Сан-Хосе
3 : 1
27.09.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
2 : 2
20.09.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Хосе
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Сан-Хосе
3 : 1
27.09.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
2 : 2
20.09.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Сент-Луис
2 : 3
26.04.2026
Сан-Хосе
1' - 24'
23'
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
5 : 1
23.04.2026
Остин
Был в запасе
45'
США. МЛС, 8 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
20.04.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
1 : 3
12.04.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Сан-Хосе
3 : 0
05.04.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
22.03.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Сан-Хосе
0 : 1
16.03.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
0 : 1
08.03.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
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