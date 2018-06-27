Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2018 Лига чемпионов 2017/2018 Турция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Турция. Суперлига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Испания. Примера 2011/2012 Германия. Бундеслига 2008/2009 Германия. Кубок 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Олимпиада 2008 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008