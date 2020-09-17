Оргес Буньяку - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Оргес
|Фамилия
|Буньяку
|Команда
|Гренобль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 2001 (21 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Оргес
|Фамилия
|Буньяку
|Команда
|Гренобль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2020
|1' -90'
|Базель (Базель)
|1:3
|ЦСКА (София)
|24.09.2020
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|3:2
|Анортосис (Ларнака)
|17.09.2020
|Был в запасе
|Осиек (Осиек)
|1:2
|Базель (Базель)