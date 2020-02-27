Янник Маршан - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Янник
|Фамилия
|Маршан
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Базель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Янник
|Фамилия
|Маршан
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Базель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2020
|60' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:1
|Базель (Базель)
|06.08.2020
|87' -90'
|Базель (Базель)
|1:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|27.02.2020
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)