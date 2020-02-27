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    Янник Маршан - статистика

    #38 | Полузащитник
    Имя Янник
    Фамилия Маршан
    Команда Базель
    Состав Основной
    Родной город Базель
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 февраля 2000 (23 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2020 60' -90' Шахтер (Донецк) 4:1 Базель (Базель)
    06.08.2020 87' -90' Базель (Базель) 1:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    27.02.2020 Был в запасе Базель (Базель) 1:0 АПОЭЛ (Никосия)
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