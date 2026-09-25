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Англия. Чемпионшип
Команды
Бернли
Маркус Эдвардс
Статистика
€ 6 млн
Маркус Эдвардс - статистика
Бернли
3 декабря 1998 (27), Лондон
#10 | Нападающий
176 см
Кипр
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Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
1' - 70'
55'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
1 : 1
19.09.2026
Дерби Каунти
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
02.09.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Норвич Сити
4 : 1
29.08.2026
Бернли
63' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2026/2027
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Команда
И
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Бернли
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Брэдфорд Сити
0 : 0
26.08.2026
Бернли
80' - 90'
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