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    Алан Смит - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Алан
    Фамилия Смит
    Команда Ноттс Каунти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 октября 1980 (42 года)
    Рост 178
    Вес 73
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ньюкасл 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2011 90' -90' Норвич Сити (Норвич) 4:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    19.11.2011 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 3:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    22.10.2011 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    28.08.2011 86' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:1 Фулхэм (Лондон)
    90'
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