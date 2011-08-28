Алан Смит - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Ноттс Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 октября 1980 (42 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Ноттс Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 октября 1980 (42 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюкасл
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2011
|90' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|4:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|19.11.2011
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|22.10.2011
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|28.08.2011
|86' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|90'