Панайотис Захариу - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Панайотис
|Фамилия
|Захариу
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Панайотис
|Фамилия
|Захариу
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|63' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Омония (Никосия)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|2:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Омония (Никосия)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)
|25.08.2022
|79' -90'
|Омония (Никосия)
|2:0
|Гент (Гент)
|86'
|18.08.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|0:2
|Омония (Никосия)