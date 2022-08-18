Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панайотис Захариу - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Панайотис
    Фамилия Захариу
    Команда Омония
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 63' -90' Шериф (Тирасполь) 1:0 Омония (Никосия)
    13.10.2022 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:0 Омония (Никосия)
    06.10.2022 Был в запасе Омония (Никосия) 2:3 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    15.09.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Омония (Никосия)
    08.09.2022 Был в запасе Омония (Никосия) 0:3 Шериф (Тирасполь)
    25.08.2022 79' -90' Омония (Никосия) 2:0 Гент (Гент)
    86'
    18.08.2022 Был в запасе Гент (Гент) 0:2 Омония (Никосия)
    • Читайте нас: 
    11