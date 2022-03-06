Кик Пири - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Кик
|Фамилия
|Пири
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бостон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июля 2000 (22 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Кик
|Фамилия
|Пири
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бостон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июля 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Твенте
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|80' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:2
|Твенте (Энсхеде)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|1:2
|Фортуна (Ситтард)
|09.04.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|0:2
|Твенте (Энсхеде)
|19.03.2022
|83' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|13.03.2022
|90' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|Камбур (Лиуварден)