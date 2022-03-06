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    Кик Пири - статистика

    #39 | Защитник
    Имя Кик
    Фамилия Пири
    Команда Аякс
    Состав Основной
    Родной город Бостон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 июля 2000 (22 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Твенте 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 80' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:2 Твенте (Энсхеде)
    11.05.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    07.05.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 1:2 Фортуна (Ситтард)
    09.04.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 0:2 Твенте (Энсхеде)
    19.03.2022 83' -90' Твенте (Энсхеде) 1:0 Зволле (Зволле)
    13.03.2022 90' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 0:1 Твенте (Энсхеде)
    06.03.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 1:0 Камбур (Лиуварден)
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