Дидье Зокора - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Дидье
|Фамилия
|Зокора
|Команда
|Акхисар Беледиеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 1980 (42 года)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Имя
|Дидье
|Фамилия
|Зокора
|Команда
|Акхисар Беледиеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 1980 (42 года)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кот-д'Ивуар
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.06.2014
|Был в запасе
|Греция
|2:1
|Кот-д'Ивуар
|19.06.2014
|1' -90'
|Колумбия
|2:1
|Кот-д'Ивуар
|56'
|15.06.2014
|1' -90'
|Кот-д'Ивуар
|2:1
|Япония
|58'