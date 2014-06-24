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Дидье Зокора
Статистика
Дидье Зокора - статистика
Завершил карьеру
14 декабря 1980 (45), Абиджан
#16 | Полузащитник
179 см | 74 кг
Кот-д'Ивуар
Статистика
Статистика по турнирам
Чемпионат мира 2014
Кубок Африканских Наций 2013
Лига Европы 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Кубок Африканских Наций 2010
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Испании 2010
Чемпионат мира 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Кубок Африканских Наций 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Кубок Английской Лиги 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кот-д'Ивуар
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 3 тур
Греция
2 : 1
24.06.2014
Кот-д'Ивуар
Был в запасе
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
2 : 1
19.06.2014
Кот-д'Ивуар
1' - 90'
56'
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
2 : 1
15.06.2014
Япония
1' - 90'
58'
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