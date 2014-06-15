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    Дидье Зокора - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Дидье
    Фамилия Зокора
    Команда Акхисар Беледиеспор
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 декабря 1980 (42 года)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кот-д'Ивуар 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.06.2014 Был в запасе Греция 2:1 Кот-д'Ивуар
    19.06.2014 1' -90' Колумбия 2:1 Кот-д'Ивуар
    56'
    15.06.2014 1' -90' Кот-д'Ивуар 2:1 Япония
    58'
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