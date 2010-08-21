Эндрю О'Брайн - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|О'Брайн
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1979 (43 года)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|О'Брайн
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1979 (43 года)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.09.2010
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|11.09.2010
|66' -90'
|Арсенал (Лондон)
|4:1
|Болтон (Болтон)
|29.08.2010
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|21.08.2010
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:3
|Болтон (Болтон)