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    Эндрю О'Брайн - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Эндрю
    Фамилия О'Брайн
    Команда Ванкувер Уайткепс
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 июня 1979 (43 года)
    Рост 191
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.09.2010 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:1 Болтон (Болтон)
    11.09.2010 66' -90' Арсенал (Лондон) 4:1 Болтон (Болтон)
    29.08.2010 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    21.08.2010 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:3 Болтон (Болтон)
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