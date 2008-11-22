Сиб Хайнс - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Сиб
|Фамилия
|Хайнс
|Команда
|Орландо Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 мая 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Вес
|82
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Сиб
|Фамилия
|Хайнс
|Команда
|Орландо Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 мая 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидлсбро
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2008
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|06.12.2008
|87' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|22.11.2008
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:3
|Болтон (Болтон)