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    Сиб Хайнс - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Сиб
    Фамилия Хайнс
    Команда Орландо Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 мая 1988 (34 года)
    Рост 188
    Вес 82
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидлсбро 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2008 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Арсенал (Лондон)
    06.12.2008 87' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    22.11.2008 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:3 Болтон (Болтон)
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