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Жорж Манджек
Статистика
Жорж Манджек - статистика
Завершил карьеру
9 декабря 1988 (37)
#40 | Полузащитник
183 см | 77 кг
Камерун
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Статистика по турнирам
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Кубок африканских наций 2017
Кубок конфедераций 2017
Лига Европы 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Кубок Африканских Наций 2015
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Кубок Африканских Наций 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Германия. Бундеслига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Камерун
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок африканских наций, Финал
Египет
1 : 2
05.02.2017
Камерун
90' - 90'
Кубок африканских наций, 1/2 финала
Камерун
2 : 0
02.02.2017
Гана
77' - 90'
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Сенегал
0 : 0
28.01.2017
Камерун
102' - 90'
Кубок африканских наций, 2 тур
Камерун
2 : 1
18.01.2017
Гвинея-Бисау
1' - 63'
22'
Кубок африканских наций, 1 тур
Буркина-Фасо
1 : 1
14.01.2017
Камерун
1' - 90'
63'
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