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    Жуниньо - статистика

    Полузащитник
    Имя Антонио
    Фамилия Рибейро
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 1975 (48 лет)
    Рост 183
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 3 2 1 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2009 1' -90' Барселона (Барселона) 5:2 Лион (Лион)
    48' 44' 36' 90'
    24.02.2009 1' -79' Лион (Лион) 1:1 Барселона (Барселона)
    8'
    25.11.2008 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Лион (Лион)
    57'
    05.11.2008 1' -90' Лион (Лион) 2:0 ФКСБ (Бухарест)
    21.10.2008 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 3:5 Лион (Лион)
    30.09.2008 1' -90' Бавария (Мюнхен) 1:1 Лион (Лион)
    17.09.2008 1' -90' Лион (Лион) 2:2 Фиорентина (Флоренция)
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