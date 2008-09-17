|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|3
|2
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2009
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|5:2
|Лион (Лион)
|48' 44' 36' 90'
|24.02.2009
|1' -79'
|Лион (Лион)
|1:1
|Барселона (Барселона)
|8'
|25.11.2008
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Лион (Лион)
|57'
|05.11.2008
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:0
|ФКСБ (Бухарест)
|21.10.2008
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|3:5
|Лион (Лион)
|30.09.2008
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Лион (Лион)
|17.09.2008
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:2
|Фиорентина (Флоренция)