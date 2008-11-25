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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фиорентина - Лион
Фиорентина - Лион: обзор матча 25 ноября 2008
Фиорентина
25.11.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 5 тур
1 : 2
Завершен
Лион
45'
А. Джилардино
15'
Ж. Макун
27'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лион
+2
Желтая карточка
Крис
+1
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
А. Муту
Замена
П. Освальдо
️️️️
Ф. Мело
Желтая карточка
Ж. Заири
Желтая карточка
Жуниньо
Замена
С. Йоветич
️️️️
М. Сантана
Замена
П. Кролдруп
️️️️
Д. Дайнелли
Желтая карточка
Д. Дайнелли
ГОЛ! 1:2!
А. Джилардино
Пас отдал
М. Сантана
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
С. Гову
15'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Макун
Пас отдал
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
11
Хуан Варгас
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
11
Марио Сантана
АП
8
Здравко Кузманович
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
26
Джон Менса
ПЗ
19
Жуниньо
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Жан Макун
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
8
Сидней Гову
РФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
10
Эдерсон
ЛП
33
Себастьян Форэ
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Фрей
11
Варгас
5
Гамберини
3
Дайнелли
11
Заири
30
Мело
18
Монтоливо
8
Кузманович
11
Сантана
19
Джилардино
12
Муту
4-3-2
1
Льорис
26
Менса
3
Крис
4
Бумсонг
6
Гроссо
17
Макун
28
Тулалан
19
Жуниньо
8
Гову
9
Бензема
3
Дайнелли
3
Кролдруп
3
Кролдруп
3
Дайнелли
11
Сантана
9
Йоветич
9
Йоветич
11
Сантана
30
Мело
10
Освальдо
10
Освальдо
30
Мело
10
Эдерсон
10
Эдерсон
9
Бензема
10
Пикьонн
10
Пикьонн
9
Бензема
Остались в запасе
Фиорентина
Лион
30
Марко Сторари
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
33
Себастьян Форэ
ЦП
1
Реми Веркутр
ВР
40
Антони Мунье
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
33
Себастьян Форэ
ЦП
1
Реми Веркутр
ВР
40
Антони Мунье
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Фиорентина - Лион
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Жолт Спишьяк
Тибор Вомош (оба - Венгрия)
Делегат:
Суне Хеллстремер (Швеция)
Стадион:
Артемио Франки
Посещаемость:
23736 из 47282 зрителей (50%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Теннис" 22:30 (прямая)
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