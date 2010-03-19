Роман Ленгиел - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Ленгиел
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ческе-Будеевице
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 ноября 1978 (44 года)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Ленгиел
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ческе-Будеевице
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 ноября 1978 (44 года)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.07.2010
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|01.05.2010
|1' -79'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|4:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|10.04.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|62'
|02.04.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|50'
|19.03.2010
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)