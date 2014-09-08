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    Йохан Элмандер - статистика

    Нападающий
    Имя Йохан
    Фамилия Элмандер
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Алингсос
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 мая 1981 (41 год)
    Рост 188
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Швеция 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2015 Был в запасе Молдавия 0:2 Швеция
    12.10.2014 1' -79' Швеция 2:0 Лихтенштейн
    09.10.2014 57' -90' Швеция 1:1 Россия
    80'
    08.09.2014 71' -90' Австрия 1:1 Швеция
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