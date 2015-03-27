Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Франция. Лига 1 2007/2008