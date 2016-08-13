Мухамаду Дабо - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Мухамаду
|Фамилия
|Дабо
|Команда
|Кан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Мухамаду
|Фамилия
|Дабо
|Команда
|Кан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кан
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2016
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|19.08.2016
|1' -57'
|Лион (Лион)
|2:0
|Кан (Кан)
|28'
|13.08.2016
|1' -90'
|Кан (Кан)
|3:2
|Лорьян (Лорьян)