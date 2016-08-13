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    Мухамаду Дабо - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Мухамаду
    Фамилия Дабо
    Команда Кан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 176
    Вес 71
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кан 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2016 Был в запасе Кан (Кан) 2:0 Бастия (Бастия)
    19.08.2016 1' -57' Лион (Лион) 2:0 Кан (Кан)
    28'
    13.08.2016 1' -90' Кан (Кан) 3:2 Лорьян (Лорьян)
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