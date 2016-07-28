Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жереми Клеман - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Жереми
    Фамилия Клеман
    Команда Нанси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 августа 1984 (38 лет)
    Рост 174
    Вес 69
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Этьен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.09.2016 1' -86' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    25.08.2016 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:0 Бейтар (Иерусалим)
    17.08.2016 Был в запасе Бейтар (Иерусалим) 1:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    28.07.2016 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:0 АЕК (Афины)
    • Читайте нас: 
    11