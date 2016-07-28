Жереми Клеман - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Клеман
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|174
|Вес
|69
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Клеман
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.09.2016
|1' -86'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|25.08.2016
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:0
|Бейтар (Иерусалим)
|17.08.2016
|Был в запасе
|Бейтар (Иерусалим)
|1:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|28.07.2016
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:0
|АЕК (Афины)