|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2010
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Металлург (Запорожье)
|13.12.2009
|68' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:3
|Металлург (Запорожье)
|06.12.2009
|82' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|28.11.2009
|70' -90'
|Говерла (Ужгород)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|22.11.2009
|84' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:2
|Карпаты (Львов)
|26.09.2009
|82' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|29.08.2009
|78' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)