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    Бакари Коне - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Бакари
    Фамилия Коне
    Команда Лекхвия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 сентября 1981 (41 год)
    Рост 163
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кот-д'Ивуар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2010 Был в запасе Кот-д'Ивуар 2:3 Алжир
    15.01.2010 Был в запасе Кот-д'Ивуар 3:1 Гана
    11.01.2010 1' -68' Кот-д'Ивуар 0:0 Буркина-Фасо
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