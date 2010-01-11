Бакари Коне - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Бакари
|Фамилия
|Коне
|Команда
|Лекхвия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|163
|Вес
|60
|Имя
|Бакари
|Фамилия
|Коне
|Команда
|Лекхвия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|163
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кот-д'Ивуар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2010
|Был в запасе
|Кот-д'Ивуар
|2:3
|Алжир
|15.01.2010
|Был в запасе
|Кот-д'Ивуар
|3:1
|Гана
|11.01.2010
|1' -68'
|Кот-д'Ивуар
|0:0
|Буркина-Фасо