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Йерко Леко
Статистика
Йерко Леко - статистика
Завершил карьеру
9 апреля 1980 (46)
#27 | Полузащитник
187 см | 83 кг
Хорватия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи 2009
Франция. Лига 1 2009/2010
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Чемпионат Европы 2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Загреб
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Динамо Загреб
1 : 2
12.12.2013
Лудогорец
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Черноморец
2 : 1
29.11.2013
Динамо Загреб
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
ПСВ
2 : 0
07.11.2013
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
0 : 0
24.10.2013
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