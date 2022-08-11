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    Андрей Буркэ - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Андрей
    Фамилия Буркэ
    Команда ЧФР Клуж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 90' ЧФР Клуж 0:0 Лацио Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 90' Лацио 1:0 ЧФР Клуж Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
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