Жига Скофлек - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Жига
|Фамилия
|Скофлек
|Команда
|Мура 05
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Жига
|Фамилия
|Скофлек
|Команда
|Мура 05
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мура 05
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -46'
|Штурм (Грац)
|2:0
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|19.08.2021
|1' -71'
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|1:3
|Штурм (Грац)
|3'
|12.08.2021
|Был в запасе
|Жальгирис (Вильнюс)
|0:1
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|05.08.2021
|67' -89'
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|0:0
|Жальгирис (Вильнюс)