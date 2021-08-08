Мамаду Фофана - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Фофана
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 1998 (25 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Фофана
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2021
|58' -90'
|Метц (Метц)
|3:3
|Лилль (Лилль)