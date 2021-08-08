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    Мамаду Фофана - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Мамаду
    Фамилия Фофана
    Команда Метц
    Состав Основной
    Родной город Бамако
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 января 1998 (25 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2021 58' -90' Метц (Метц) 3:3 Лилль (Лилль)
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