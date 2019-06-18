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    Юго Тацута - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Юго
    Фамилия Тацута
    Состав Основной
    Родной город Симидзу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июня 1998 (24 года)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Япония 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2019 Был в запасе Эквадор 1:1 Япония
    21.06.2019 87' -90' Уругвай 2:2 Япония
    18.06.2019 Был в запасе Япония 0:4 Чили
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