Ульриш Ле Пен - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Ульриш
|Фамилия
|Ле Пен
|Команда
|Лаваль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1974 (49 лет)
|Рост
|173
|Вес
|63
|Имя
|Ульриш
|Фамилия
|Ле Пен
|Команда
|Лаваль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1974 (49 лет)
|Рост
|173
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2009
|1' -85'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Ле Ман (Ле Ман)
|23.05.2009
|73' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|16.05.2009
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Гавр (Гавр)
|17.01.2009
|74' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Валансьен (Валансьен)
|20.12.2008
|85' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|14.12.2008
|76' -90'
|Гавр (Гавр)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|22.11.2008
|1' -55'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Тулуза (Тулуза)
|15.11.2008
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:3
|Лорьян (Лорьян)
|08.11.2008
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|01.11.2008
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Гренобль (Гренобль)
|20.09.2008
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Кан (Кан)
|13.09.2008
|1' -90'
|Монако (Монако)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|23.08.2008
|1' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|17.08.2008
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Лион (Лион)
|09.08.2008
|1' -90'
|Ле Ман (Ле Ман)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)