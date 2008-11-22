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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Тулуза
Лорьян - Тулуза: обзор матча 22 ноября 2008
Лорьян
22.11.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
75'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Тулуза
Желтая карточка
Ф. Мансаре
Замена
С. Ларсен
️️️️
П. Сезар
Желтая карточка
А. Жиньяк
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Желтая карточка
М. Сиани
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ф. Сирье
Замена
Б. Жентон
️️️️
М. Бутрюш
Замена
А. Айю
️️️️
У. Ле Пен
Желтая карточка
Э. Капу
Замена
М. Бутрюш
️️️️
К. Жалле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
15
Ульриш Ле Пен
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
19
Марама Ваируа
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Тулуза
16
Седрик Каррассо
ВР
15
Паулу Сезар
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
13
Марк Бутрюш
ЦЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
23
Язид Мансури
ЦП
Тулуза
0
Себастьян Амель
ВР
7
Фоде Мансаре
ЛП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Сорен Ларсен
ЦФ
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
4-4-2
16
Одар
14
Ле Лан
13
Сиани
5
Маршаль
13
Жалле
15
Ле Пен
31
Амалфитано
5
Эволо
7
Абриэль
9
Гамейро
19
Ваируа
3-3-2-1
16
Каррассо
22
Матье
3
Конгре
2
Фофана
23
Эбондо
6
Капу
15
Сезар
17
Дидо
14
Сирье
10
Жиньяк
13
Жалле
13
Бутрюш
13
Бутрюш
13
Жалле
Бутрюш
0
Жентон
0
Жентон
Бутрюш
15
Ле Пен
24
Айю
24
Айю
15
Ле Пен
15
Сезар
14
Ларсен
14
Ларсен
15
Сезар
М'Бенге
7
Мансаре
7
Мансаре
М'Бенге
14
Сирье
17
Сиссоко
17
Сиссоко
14
Сирье
Остались в запасе
Лорьян
Тулуза
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
23
Язид Мансури
ЦП
0
Себастьян Амель
ВР
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
23
Язид Мансури
ЦП
Остались в запасе
0
Себастьян Амель
ВР
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Лорьян - Тулуза
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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