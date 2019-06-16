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    Ахмад Дузандех - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Ахмад
    Фамилия Дузандех
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 октября 1995 (27 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Катар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.06.2019 Был в запасе Катар 0:2 Аргентина
    20.06.2019 84' -90' Колумбия 1:0 Катар
    16.06.2019 Был в запасе Парагвай 2:2 Катар
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