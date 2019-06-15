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    Кристиан Арано - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Арано
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боливия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.06.2019 1' -90' Боливия 1:3 Венесуэла
    19.06.2019 Был в запасе Боливия 1:3 Перу
    15.06.2019 Был в запасе Бразилия 3:0 Боливия
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