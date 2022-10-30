Алекс Крал - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Крал
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кошице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 мая 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Вес
|76
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Крал
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кошице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 мая 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Бохум
|0:2
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Шальке-04
|2:1
|Штутгарт
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|42'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Унион
|0:0
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Шальке-04
|0:0
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Боруссия
|0:0
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|18
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.02.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|42'
|19.02.2023
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|10.02.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|04.02.2023
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|29.01.2023
|78' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|12.11.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|09.11.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|10'
|05.11.2022
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|30.10.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|23.10.2022
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|14.10.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|08.10.2022
|64' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|17.09.2022
|76' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Бохум (Бохум)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|27.08.2022
|1' -61'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|Унион (Берлин)
|20.08.2022
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|13.08.2022
|1' -85'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|57'
|07.08.2022
|1' -89'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)