Джош Сарджент - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Сарджент
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|79
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Сарджент
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 46'
|Уиган Атлетик
|0:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Норвич Сити
|3:1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|89'
|11.02.2023
|1' - 60'
|Бристоль Сити
|1:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|04.02.2023
|1' - 61'
|Норвич Сити
|0:3
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|30
|11
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -46'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|14.02.2023
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|89'
|11.02.2023
|1' -60'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|04.02.2023
|1' -61'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:3
|Бернли (Бернли)
|21.01.2023
|1' -66'
|Ковентри (Ковентри)
|2:4
|Норвич Сити (Норвич)
|18'
|14.01.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:4
|Норвич Сити (Норвич)
|02.01.2023
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|30.12.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|26.12.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|17.12.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|10.12.2022
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|12.11.2022
|1' -84'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|7'
|05.11.2022
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|25.10.2022
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|22.10.2022
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:2
|Норвич Сити (Норвич)
|18.10.2022
|1' -46'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|15.10.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|45'
|08.10.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
|Престон (Престон)
|2'
|04.10.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|50'
|01.10.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|17.09.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.09.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|66'
|03.09.2022
|1' -83'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:0
|Ковентри (Ковентри)
|45' 81'
|30.08.2022
|1' -84'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|27.08.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|76' 90'
|19.08.2022
|1' -85'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|50' 75'
|16.08.2022
|1' -68'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|6'
|13.08.2022
|58' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|06.08.2022
|77' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|30.07.2022
|1' -72'
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)