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Англия. Чемпионшип
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Миллуолл
Каспер Де Норре
Статистика
€ 2 млн
Каспер Де Норре - статистика
Миллуолл
7 февраля 1997 (29)
#24 | Полузащитник
175 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Саутгемптон
5 : 1
29.08.2026
Миллуолл
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
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Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миллуолл
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Саутгемптон
5 : 1
29.08.2026
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Миллуолл
3 : 0
22.08.2026
Норвич Сити
1' - 86'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бристоль Сити
0 : 2
15.08.2026
Миллуолл
1' - 90'
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