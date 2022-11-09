Оливер Скипп - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Скипп
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 сентября 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Скипп
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 сентября 2000 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|73' - 90'
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|26.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|46'
|19.02.2023
|1' - 89'
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|9'
|14.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|1:0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм
|1:0
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -59'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)