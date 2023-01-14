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    Гонсало Монтиэль - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Гонсало
    Фамилия Монтиэль
    Команда Севилья
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1997 (26 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 86' Атлетико 6:1 Севилья Испания. Примера, 24 тур
    81'
    26.02.2023 84' - 90' Севилья 2:3 Осасуна Испания. Примера, 23 тур
    23.02.2023 79' - 90' ПСВ 2:0 Севилья Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 63' Райо Вальекано 1:1 Севилья Испания. Примера, 22 тур
    16.02.2023 70' - 90' Севилья 3:0 ПСВ Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 59' - 90' Севилья 2:0 Мальорка Испания. Примера, 21 тур
    05.02.2023 1' - 90' Барселона 3:0 Севилья Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 16 0 1 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -86' Атлетико (Мадрид) 6:1 Севилья (Севилья)
    81'
    26.02.2023 84' -90' Севилья (Севилья) 2:3 Осасуна (Памплона)
    19.02.2023 1' -63' Райо Вальекано (Мадрид) 1:1 Севилья (Севилья)
    11.02.2023 59' -90' Севилья (Севилья) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    05.02.2023 1' -90' Барселона (Барселона) 3:0 Севилья (Севилья)
    28.01.2023 39' -90' Севилья (Севилья) 3:0 Эльче (Эльче)
    21.01.2023 74' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Кадис (Кадис)
    14.01.2023 66' -90' Жирона (Жирона) 2:1 Севилья (Севилья)
    06.11.2022 1' -38' Бетис (Севилья) 1:1 Севилья (Севилья)
    38'
    29.10.2022 1' -81' Севилья (Севилья) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    22.10.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 3:1 Севилья (Севилья)
    54' 32'
    18.10.2022 1' -46' Севилья (Севилья) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    15.10.2022 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:1 Севилья (Севилья)
    28'
    08.10.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    01.10.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    18.09.2022 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Севилья (Севилья)
    10.09.2022 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:3 Севилья (Севилья)
    03.09.2022 1' -64' Севилья (Севилья) 0:3 Барселона (Барселона)
    27.08.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:1 Севилья (Севилья)
    19.08.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    68'
    12.08.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Севилья (Севилья)
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