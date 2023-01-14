Гонсало Монтиэль - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Монтиэль
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1997 (26 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Монтиэль
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1997 (26 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 86'
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|81'
|26.02.2023
|84' - 90'
|Севилья
|2:3
|Осасуна
|Испания. Примера, 23 тур
|23.02.2023
|79' - 90'
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 63'
|Райо Вальекано
|1:1
|Севилья
|Испания. Примера, 22 тур
|16.02.2023
|70' - 90'
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|59' - 90'
|Севилья
|2:0
|Мальорка
|Испания. Примера, 21 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Барселона
|3:0
|Севилья
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|16
|0
|1
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -86'
|Атлетико (Мадрид)
|6:1
|Севилья (Севилья)
|81'
|26.02.2023
|84' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|19.02.2023
|1' -63'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|11.02.2023
|59' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|05.02.2023
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Севилья (Севилья)
|28.01.2023
|39' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|21.01.2023
|74' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|14.01.2023
|66' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|06.11.2022
|1' -38'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|38'
|29.10.2022
|1' -81'
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.10.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|54' 32'
|18.10.2022
|1' -46'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|15.10.2022
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|28'
|08.10.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|03.09.2022
|1' -64'
|Севилья (Севилья)
|0:3
|Барселона (Барселона)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|19.08.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|68'
|12.08.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)