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Аргентина. Примера
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Ланус
Карлос Искьердос
Статистика
€ 375 тыс
Карлос Искьердос - статистика
Ланус
3 ноября 1988 (37)
#24 | Защитник
186 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Ланус
2 : 1
22.09.2026
Эстудиантес
1' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Ланус
1 : 0
06.09.2026
Дефенса и Хустисия
1' - 90'
90'
Аргентина. Примера, 7 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
29.08.2026
Ланус
1' - 90'
44'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Копа Судамерикана 2026
Кубок Либертадорес 2026
Аргентина. Примера 2025
Копа Судамерикана 2025
Аргентина. Примера 2024
Копа Судамерикана 2024
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Кубок Либертадорес 2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/32 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 0
06.12.2023
Спортинг
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гихуэло
0 : 3
01.11.2023
Спортинг
1' - 90'
60'
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