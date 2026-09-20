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Дания. Суперлига
Команды
Брондбю
Патрик Мортенсен
Статистика
€ 200 тыс
Патрик Мортенсен - статистика
Брондбю
13 июля 1989 (37), Копенгаген
#9 | Нападающий
188 см
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Брондбю
0 : 1
20.09.2026
Копенгаген
85' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
0 : 3
06.09.2026
Рандерс
60' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 1
30.08.2026
Брондбю
65' - 90'
90'
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Дания. Суперлига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Брондбю
7
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Брондбю
0 : 1
20.09.2026
Копенгаген
85' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
0 : 3
06.09.2026
Рандерс
60' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 1
30.08.2026
Брондбю
65' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Брондбю
3 : 1
24.08.2026
Силькеборг
57' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
3 : 2
17.08.2026
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Хорсенс
0 : 2
09.08.2026
Брондбю
46' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Брондбю
1 : 0
02.08.2026
Виборг
1' - 67'
Дания. Суперлига, 1 тур
Орхус
1 : 1
25.07.2026
Брондбю
1' - 65'
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