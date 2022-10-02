Патрик Мортенсен - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Мортенсен
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июля 1989 (33 года)
|Рост
|188
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€ 500
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|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Мортенсен
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июля 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Орхус
|2:0
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 20 тур
|28' 60'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Орхус
|1:1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|17.02.2023
|1' - 90'
|Ольборг
|0:1
|Орхус
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орхус
|19
|10
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|28' 60'
|26.02.2023
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|17.02.2023
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|13.11.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|41' 49'
|30.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|90'
|23.10.2022
|1' -82'
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|79'
|16.10.2022
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|09.10.2022
|1' -79'
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|02.10.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|17.09.2022
|1' -85'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|52' 64'
|11.09.2022
|1' -64'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|05.09.2022
|1' -70'
|Орхус (Орхус)
|2:3
|Нордшелланд (Фарум)
|26.08.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|28'
|20.08.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|07.08.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Орхус (Орхус)
|9' 87'
|31.07.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|24.07.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|76' 87'
|17.07.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Орхус (Орхус)