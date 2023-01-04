Расмус Кристенсен - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Кристенсен
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Кристенсен
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Челси
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Фулхэм
|2:0
|Лидс
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|Был в запасе
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|46' - 90'
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Лидс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|08.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|2:2
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 8 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|15
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|18.02.2023
|46' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|08.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:2
|Лидс (Лидс)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:0
|Брентфорд (Лондон)
|13.01.2023
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:2
|Вест Хэм (Лондон)
|31.12.2022
|70' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:0
|Лидс (Лидс)
|28.12.2022
|1' -65'
|Лидс (Лидс)
|1:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|12.11.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:3
|Лидс (Лидс)
|43'
|05.11.2022
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|4:3
|Борнмут (Борнмут)
|62'
|29.10.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:2
|Лидс (Лидс)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:3
|Фулхэм (Лондон)
|20.10.2022
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|2:0
|Лидс (Лидс)
|16.10.2022
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|09.10.2022
|1' -84'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|79'
|02.10.2022
|1' -68'
|Лидс (Лидс)
|0:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|30.08.2022
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|59'
|27.08.2022
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|21.08.2022
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|3:0
|Челси (Лондон)
|13.08.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:2
|Лидс (Лидс)
|45'
|06.08.2022
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)