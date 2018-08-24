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    Даниэль Охеда - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Даниэль
    Фамилия Охеда
    Команда Альбасете
    Состав Основной
    Родной город Лас-Пальмас
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леганес 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2018 Был в запасе Сельта (Виго) 0:0 Леганес (Леганес)
    07.12.2018 Был в запасе Леганес (Леганес) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    10.11.2018 1' -74' Жирона (Жирона) 0:0 Леганес (Леганес)
    71'
    24.08.2018 1' -90' Леганес (Леганес) 2:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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