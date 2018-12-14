Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Даниэль Охеда
Статистика
Даниэль Охеда - статистика
Завершил карьеру
3 декабря 1994 (31), Лас-Пальмас
#21 | Нападающий
178 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Сегунда 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0 : 0
14.12.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Леганес
1 : 1
07.12.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Жирона
0 : 0
10.11.2018
Леганес
1' - 74'
71'
Испания. Примера, 2 тур
Леганес
2 : 2
24.08.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
1
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
1
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
1
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
Фото
Только у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
3
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+