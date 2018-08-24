Даниэль Охеда - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Охеда
|Команда
|Альбасете
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лас-Пальмас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Охеда
|Команда
|Альбасете
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лас-Пальмас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леганес
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2018
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:0
|Леганес (Леганес)
|07.12.2018
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|10.11.2018
|1' -74'
|Жирона (Жирона)
|0:0
|Леганес (Леганес)
|71'
|24.08.2018
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|2:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)