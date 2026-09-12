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Уругвай. Примера
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Насьональ
Агустин Рохель
Статистика
€ 500 тыс
Агустин Рохель - статистика
Насьональ
17 октября 1997 (28), Монтевидео
#2 | Защитник
190 см
Уругвай
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Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 6 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
12.09.2026
Насьональ
1' - 90'
Уругвай. Примера, 5 тур
Насьональ
2 : 2
06.09.2026
Хувентуд
46' - 90'
Уругвай. Примера, 4 тур
Пеньяроль
0 : 1
30.08.2026
Насьональ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Копа Судамерикана 2026
Кубок Либертадорес 2026
Уругвай. Примера 2026
Бразилия. Серия А 2025
Германия. Вторая Бундеслига 2025/2026
Кубок Либертадорес 2025
Бразилия. Серия А 2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
Франция. Лига 1 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интернасьонал
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
13.06.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
0 : 2
02.06.2025
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
25.05.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Интернасьонал
1 : 1
19.05.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого
4 : 0
12.05.2025
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Коринтианс
4 : 2
04.05.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
3 : 1
26.04.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
20.04.2025
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
0 : 1
17.04.2025
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Форталеза
0 : 0
14.04.2025
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Интернасьонал
3 : 0
07.04.2025
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Фламенго
1 : 1
30.03.2025
Интернасьонал
Был в запасе
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