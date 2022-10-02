Агустин Рохель - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Агустин
|Фамилия
|Рохель
|Команда
|Герта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Агустин
|Фамилия
|Рохель
|Команда
|Герта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Герта
|10
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2023
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|0:5
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|21.01.2023
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|3:1
|Герта (Берлин)
|12.11.2022
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|62'
|08.11.2022
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|2:1
|Герта (Берлин)
|05.11.2022
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|2:3
|Бавария (Мюнхен)
|28.10.2022
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|1:0
|Герта (Берлин)
|23.10.2022
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|81'
|15.10.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:2
|Герта (Берлин)
|90'
|09.10.2022
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|2:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|43'
|02.10.2022
|46' -90'
|Герта (Берлин)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)