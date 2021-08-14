Седрик Тойхерт - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Тойхерт
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 1997 (26 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Тойхерт
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Унион
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2021
|82' -90'
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|1:0
|Унион (Берлин)
|30.10.2021
|64' -90'
|Унион (Берлин)
|2:5
|Бавария (Мюнхен)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Унион (Берлин)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:0
|Арминия (Билефельд)
|19.09.2021
|55' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|4:2
|Унион (Берлин)
|29.08.2021
|82' -90'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|22.08.2021
|85' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|2:2
|Унион (Берлин)
|14.08.2021
|73' -90'
|Унион (Берлин)
|1:1
|Байер (Леверкузен)