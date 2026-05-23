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Сент-Луис
Седрик Тойхерт
Статистика
€ 2 млн
Седрик Тойхерт - статистика
Сент-Луис
14 января 1997 (29)
#36 | Нападающий
182 см
Германия
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Германия. Бундеслига 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Луис
10
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 15 тур
Сент-Луис
3 : 0
23.05.2026
Остин
88' - 90'
90'
США. МЛС, 14 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
17.05.2026
Сент-Луис
1' - 63'
США. МЛС, 13 тур
Сент-Луис
2 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Остин
2 : 0
04.05.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Сент-Луис
2 : 3
26.04.2026
Сан-Хосе
81' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
4 : 1
19.04.2026
Сент-Луис
1' - 63'
США. МЛС, 7 тур
Даллас
1 : 1
12.04.2026
Сент-Луис
74' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
05.04.2026
Сент-Луис
71' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
15.03.2026
Сент-Луис
1' - 46'
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
0 : 1
08.03.2026
Сиэтл
1' - 57'
США. МЛС, 2 тур
Сан-Диего
2 : 0
02.03.2026
Сент-Луис
64' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сент-Луис
1 : 1
21.02.2026
Шарлотт
90' - 90'
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