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    Серхио Морено - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Серхио
    Фамилия Морено
    Команда Осасуна
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 января 1999 (24 года)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Райо Вальекано 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.01.2019 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    15.12.2018 Был в запасе Реал (Мадрид) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    25.08.2018 77' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    19.08.2018 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 1:4 Севилья (Севилья)
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