Серхио Морено - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Морено
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1999 (24 года)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Морено
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1999 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.01.2019
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|15.12.2018
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|25.08.2018
|77' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|19.08.2018
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:4
|Севилья (Севилья)