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    Луис Авила - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Луис
    Фамилия Авила
    Команда Осасуна
    Состав Основной
    Родной город Росарио
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.03.2023 1' - 71' Осасуна 1:0 Атлетик Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
    26.02.2023 81' - 90' Севилья 2:3 Осасуна Испания. Примера, 23 тур
    12.02.2023 1' - 90' Вальядолид 0:0 Осасуна Испания. Примера, 21 тур
    89'
    04.02.2023 1' - 58' Эспаньол 1:1 Осасуна Испания. Примера, 20 тур
    45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 19 7 2 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 81' -90' Севилья (Севилья) 2:3 Осасуна (Памплона)
    12.02.2023 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Осасуна (Памплона)
    89'
    04.02.2023 1' -58' Эспаньол (Барселона) 1:1 Осасуна (Памплона)
    45'
    29.01.2023 1' -60' Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    22.01.2023 1' -65' Эльче (Эльче) 1:1 Осасуна (Памплона)
    20' 55'
    09.01.2023 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:0 Осасуна (Памплона)
    31.12.2022 1' -77' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Осасуна (Памплона)
    08.11.2022 1' -83' Осасуна (Памплона) 1:2 Барселона (Барселона)
    05.11.2022 1' -84' Сельта (Виго) 1:2 Осасуна (Памплона)
    8' 28' 16'
    30.10.2022 1' -77' Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    13'
    23.10.2022 1' -82' Жирона (Жирона) 1:1 Осасуна (Памплона)
    37'
    20.10.2022 68' -90' Осасуна (Памплона) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    17.10.2022 1' -64' Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Осасуна (Памплона)
    07.10.2022 53' -90' Осасуна (Памплона) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    57'
    18.09.2022 1' -43' Осасуна (Памплона) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    43'
    12.09.2022 1' -74' Альмерия (Альмерия) 0:1 Осасуна (Памплона)
    28'
    04.09.2022 1' -72' Осасуна (Памплона) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    26.08.2022 1' -62' Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    20.08.2022 1' -66' Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    37' 58'
    12.08.2022 1' -81' Осасуна (Памплона) 2:1 Севилья (Севилья)
    9' 68'
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