Луис Авила - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Авила
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Авила
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.03.2023
|1' - 71'
|Осасуна
|1:0
|Атлетик
|Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
|26.02.2023
|81' - 90'
|Севилья
|2:3
|Осасуна
|Испания. Примера, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|Испания. Примера, 21 тур
|89'
|04.02.2023
|1' - 58'
|Эспаньол
|1:1
|Осасуна
|Испания. Примера, 20 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|19
|7
|2
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|81' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|12.02.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|89'
|04.02.2023
|1' -58'
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|45'
|29.01.2023
|1' -60'
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|22.01.2023
|1' -65'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|20' 55'
|09.01.2023
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|31.12.2022
|1' -77'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|08.11.2022
|1' -83'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|05.11.2022
|1' -84'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|8' 28' 16'
|30.10.2022
|1' -77'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|13'
|23.10.2022
|1' -82'
|Жирона (Жирона)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|37'
|20.10.2022
|68' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|17.10.2022
|1' -64'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|07.10.2022
|53' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|57'
|18.09.2022
|1' -43'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|43'
|12.09.2022
|1' -74'
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|28'
|04.09.2022
|1' -72'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|26.08.2022
|1' -62'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|20.08.2022
|1' -66'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|37' 58'
|12.08.2022
|1' -81'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|9' 68'