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    Сену Кулибали - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Сену
    Фамилия Кулибали
    Команда Дижон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 22 2 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:1 Дижон (Дижон)
    16.05.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 0:4 Нант (Нант)
    02.05.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 1:5 Метц (Метц)
    25.04.2021 1' -90' Ренн (Ренн) 5:1 Дижон (Дижон)
    81'
    18.04.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 2:0 Ницца (Ницца)
    11.04.2021 1' -90' Монако (Монако) 3:0 Дижон (Дижон)
    04.04.2021 1' -90' Марсель (Марсель) 2:0 Дижон (Дижон)
    78'
    21.03.2021 1' -73' Дижон (Дижон) 0:1 Реймс (Реймс)
    14.03.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 1:3 Бордо (Бордо)
    86'
    03.03.2021 1' -90' Брест (Брест) 3:1 Дижон (Дижон)
    27.02.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 0:4 ПСЖ (Париж)
    21.02.2021 1' -85' Ланс (Ланс) 2:1 Дижон (Дижон)
    14.02.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 0:2 Ним (Ним)
    07.02.2021 1' -69' Монпелье (Монпелье) 4:2 Дижон (Дижон)
    5' 44' 69'
    03.02.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 0:1 Лион (Лион)
    74'
    31.01.2021 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Дижон (Дижон)
    27.01.2021 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:2 Дижон (Дижон)
    24.01.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    63'
    09.01.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 0:0 Марсель (Марсель)
    06.01.2021 1' -90' Реймс (Реймс) 0:0 Дижон (Дижон)
    23.12.2020 1' -90' Ним (Ним) 1:3 Дижон (Дижон)
    20.12.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:1 Монако (Монако)
    29.11.2020 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:3 Дижон (Дижон)
    22.11.2020 1' -90' Дижон (Дижон) 0:1 Ланс (Ланс)
    08.11.2020 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Дижон (Дижон)
    01.11.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    24.10.2020 Был в запасе ПСЖ (Париж) 4:0 Дижон (Дижон)
    16.10.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:1 Ренн (Ренн)
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