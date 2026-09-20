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Кипр. Первый дивизион
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Омония
Сену Кулибали
Статистика
€ 700 тыс
Сену Кулибали - статистика
Омония
4 сентября 1994 (32)
#5 | Защитник
193 см
Мали | Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония
4 : 1
20.09.2026
Красава ЕНИ
1' - 90'
15'
56'
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
1' - 75'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Омония
0 : 0
12.09.2026
Аполлон
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Омония
0 : 0
31.08.2026
Омония Арадипу
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Омония
4 : 2
27.08.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
82'
32'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
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Омония
3
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
1' - 75'
Лига Европы, 4 раунд
Омония
4 : 2
27.08.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
82'
32'
Лига Европы, 4 раунд
Сент-Труйден
1 : 0
20.08.2026
Омония
1' - 90'
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