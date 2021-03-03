Сену Кулибали - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Сену
|Фамилия
|Кулибали
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Сену
|Фамилия
|Кулибали
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|22
|2
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:1
|Дижон (Дижон)
|16.05.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:4
|Нант (Нант)
|02.05.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:5
|Метц (Метц)
|25.04.2021
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|5:1
|Дижон (Дижон)
|81'
|18.04.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Ницца (Ницца)
|11.04.2021
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|04.04.2021
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Дижон (Дижон)
|78'
|21.03.2021
|1' -73'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|14.03.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|86'
|03.03.2021
|1' -90'
|Брест (Брест)
|3:1
|Дижон (Дижон)
|27.02.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|21.02.2021
|1' -85'
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|14.02.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Ним (Ним)
|07.02.2021
|1' -69'
|Монпелье (Монпелье)
|4:2
|Дижон (Дижон)
|5' 44' 69'
|03.02.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Лион (Лион)
|74'
|31.01.2021
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|27.01.2021
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Дижон (Дижон)
|24.01.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|63'
|09.01.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|06.01.2021
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|23.12.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|1:3
|Дижон (Дижон)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Монако (Монако)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:3
|Дижон (Дижон)
|22.11.2020
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|08.11.2020
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|24.10.2020
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Дижон (Дижон)
|16.10.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Ренн (Ренн)