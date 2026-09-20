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Болгария. Первая лига
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ЦСКА София
Бруну Жордау
Статистика
€ 800 тыс
Бруну Жордау - статистика
ЦСКА София
12 октября 1998 (27)
#6 | Полузащитник
180 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
1 : 1
20.09.2026
ЦСКА София
1' - 90'
Болгария. Первая лига, 6 тур
Локомотив
0 : 2
16.09.2026
ЦСКА София
1' - 82'
Болгария. Первая лига, 9 тур
ЦСКА София
4 : 1
12.09.2026
Арда
1' - 90'
Болгария. Первая лига, 8 тур
Спартак Варна
1 : 1
05.09.2026
ЦСКА София
1' - 81'
Болгария. Первая лига, 7 тур
ЦСКА София
3 : 1
30.08.2026
Черно Море
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
ЦСКА София
0 : 2
27.08.2026
ОФИ
1' - 46'
42'
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Болгария. Первая лига 2025/2026
Польша. Экстракласа 2025/2026
Польша. Экстракласа 2024/2025
Польша. Экстракласа 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
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Швейцария. Суперлига 2021/2022
Португалия. Примейра 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА София
5
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
ЦСКА София
0 : 2
27.08.2026
ОФИ
1' - 46'
42'
Лига Европы, 4 раунд
ОФИ
3 : 0
20.08.2026
ЦСКА София
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
1' - 66'
18'
Лига Европы, 2 раунд
ЦСКА София
0 : 0
30.07.2026
Карабах
1' - 71'
39'
Лига Европы, 2 раунд
Карабах
0 : 0
23.07.2026
ЦСКА София
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Дерри Сити
1 : 2
16.07.2026
ЦСКА София
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
ЦСКА София
3 : 2
09.07.2026
Дерри Сити
1' - 90'
41'
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