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Кишварда
Ясмин Месанович
Статистика
€ 200 тыс
Ясмин Месанович - статистика
Кишварда
6 января 1992 (34)
#27 | Нападающий
183 см
Босния и Герцеговина
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Статистика по турнирам
Венгрия. Национальный чемпионат 2025/2026
Венгрия. Национальный чемпионат 2023/2024
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Лига Европы 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кишварда
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Кишварда
2 : 1
11.08.2022
Мольде
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Мольде
3 : 0
04.08.2022
Кишварда
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Кишварда
1 : 0
28.07.2022
Кайрат
1' - 72'
39'
Лига конференций, 2 раунд
Кайрат
0 : 1
21.07.2022
Кишварда
1' - 90'
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