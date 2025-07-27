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Италия. Серия B
Команды
Палермо
Маттиа Бани
Трансферы
€ 1,40 млн
Маттиа Бани - трансферы
Палермо
10 декабря 1993 (32)
#13 | Защитник
188 см
Италия
Статистика
Трансферы
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Откуда
Куда
Тип трансфера
27.07.25 / 30.06.28
Дженоа
Палермо
1,50 млн €
01.02.21 / 30.06.21
Дженоа
Парма
Аренда 1,50 млн €
05.10.20 / 27.07.25
Болонья
Дженоа
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