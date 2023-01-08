Матиас Оливера - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Оливера
|Команда
|Наполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Оливера
|Команда
|Наполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Наполи
|0:1
|Лацио
|Италия. Серия А, 25 тур
|25.02.2023
|70' - 90'
|Эмполи
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 24 тур
|21.02.2023
|1' - 90'
|Айнтрахт
|0:2
|Наполи
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|17.02.2023
|1' - 90'
|Сассуоло
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|12'
|12.02.2023
|70' - 90'
|Наполи
|3:0
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|74' - 90'
|Специя
|0:3
|Наполи
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Наполи
|19
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Лацио (Рим)
|25.02.2023
|70' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|17.02.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|12'
|12.02.2023
|70' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Кремонезе (Кремона)
|05.02.2023
|74' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|29.01.2023
|69' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Рома (Рим)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|13.01.2023
|70' -90'
|Наполи (Неаполь)
|5:1
|Ювентус (Турин)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|04.01.2023
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|12.11.2022
|1' -46'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|05.11.2022
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|23.10.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|78'
|16.10.2022
|77' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Болонья (Болонья)
|09.10.2022
|82' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|90'
|01.10.2022
|81' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Торино (Турин)
|18.09.2022
|90' -90'
|Милан (Милан)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Специя (Ла Специя)
|03.09.2022
|90' -90'
|Лацио (Рим)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|31.08.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|21.08.2022
|70' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Монца (Монца)
|15.08.2022
|83' -90'
|Верона (Верона)
|2:5
|Наполи (Неаполь)