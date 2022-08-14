Максимилиано Гомес - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Максимилиано
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 7,50
млн
|Имя
|Максимилиано
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Трабзонспор
|1:2
|Умраниеспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|23.02.2023
|1' - 90'
|Базель
|2:0
|Трабзонспор
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 90'
|Трабзонспор
|1:0
|Базель
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|05.02.2023
|1' - 90'
|Галатасарай
|2:1
|Трабзонспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|1'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2022
|74' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.08.2022
|17' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|14.08.2022
|74' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Жирона (Жирона)