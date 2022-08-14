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    Максимилиано Гомес - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Максимилиано
    Фамилия Гомес
    Команда Трабзонспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 августа 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 7,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Трабзонспор 1:2 Умраниеспор Турция. Суперлига, 24 тур
    23.02.2023 1' - 90' Базель 2:0 Трабзонспор Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 90' Трабзонспор 1:0 Базель Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    05.02.2023 1' - 90' Галатасарай 2:1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 23 тур
    1'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2022 74' -90' Валенсия (Валенсия) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    21.08.2022 17' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    14.08.2022 74' -90' Валенсия (Валенсия) 1:0 Жирона (Жирона)
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